Названо самое популярное у россиян место для покупки жилья в Турции

Best House Alanya: Алания оказалась самым популярным у россиян местом для покупки жилья

В 2022 году Алания оказалась самым востребованным у россиян местом для покупки жилья в Турции — на долю этого города пришлось 33,05 процента от общего числа запросов. Такие данные назвали аналитики компании Best House Alanya в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Однако относительно 2021 года показатель уменьшился — тогда он был на уровне 47,13 процента. По итогам первого квартала 2023 года на Аланию пришлось 28,67 процента запросов россиян, связанных с покупкой жилья в Турции. В аналогичный период 2022-го доля была больше — 38,37 процента.

«Главной причиной высокого покупательского спроса на недвижимость в Алании является климат. Здесь восемь месяцев в году светит солнце и можно купаться. Второй причиной является низкая сейсмоактивность. Сейчас этому фактору придается большее значение, чем раньше», — пояснила руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

Эксперт добавила, что жилье в Алании выросло в цене в среднем на 20 процентов. По прогнозам Леденевой, в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на дома и квартиры в Турции.

По итогам марта 2023 года россияне стали главными покупателями недвижимости в этой курортной стране. Как сообщили в турецкой газете Dünya, владельцами каждого третьего покупаемого дома стали граждане России.