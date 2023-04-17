Россияне стали главными иностранными покупателями жилья в одной стране

Dünya: в марте россияне чаще других иностранцев покупали недвижимость в Турции

В марте 2023 года россияне стали главными иностранными покупателями жилья в Турции — они чаще других нерезидентов приобретали недвижимость в этой стране. Такие данные приводят в газете Dünya.

По данным издания, владельцами каждого третьего покупаемого дома стали граждане России. При этом в целом продажи жилья иностранцам упали на 38,7 процента относительно того же месяца в 2022-м, до 3415 объектов.

«Анталья заняла первое место по продажам домов иностранцам с 1324 продажами. За Антальей следуют Стамбул с 1090 продажами и Мерсин с 240. В марте граждане Российской Федерации купили в Турции 1175 домов. За гражданами этой страны следуют Иран с 472 домами, Ирак с 165 и Украина со 160», — рассказали в Dünya.

Всего в марте 2023 года в Турции продали почти 105,5 тысячи домов. Доля купленной в ипотеку недвижимости снизилась на 16,5 процента за год, до 25,3 тысячи лотов. Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж домов достигла 24 процентов.

Ранее эксперты объяснили, почему Стамбул, Алания и Мерсин так популярны у российских покупателей жилья. По словам специалистов, эти города привлекательны ценами на жилье, развитой инфраструктурой и более приятными, чем во многих городах России, погодными условиями.