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16:57, 28 апреля 2023Мир

Власти США обязали раскрыть число американских военных на Украине

Палата представителей США обязала власти раскрыть число американских военных на Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Профильный комитет палаты представителей США принял резолюцию, которая обязывает власти страны раскрыть данные о численности американских военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам, 20 законодателей проголосовали против него. После этого резолюция должна получить одобрение всего состава палаты.

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Виктория Кондратьева
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