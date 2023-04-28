Власти США обязали раскрыть число американских военных на Украине

Палата представителей США обязала власти раскрыть число американских военных на Украине

Профильный комитет палаты представителей США принял резолюцию, которая обязывает власти страны раскрыть данные о численности американских военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам, 20 законодателей проголосовали против него. После этого резолюция должна получить одобрение всего состава палаты.