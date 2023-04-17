В США опровергли участие американских военных в конфликте на Украине

Пентагон: американские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на Украине

В Пентагоне заявили, что американские военнослужащие не принимают участие в конфликте на Украине. Как отметили в военном ведомстве, бойцы присутствуют на территории страны для защиты посольства. Сообщения СМИ опровергла заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале ведомства.

«Для ясности: на Украине нет боевых частей США, которые бы участвовали в боевых операциях», — подчеркнула она.

Так Сингх прокомментировала слухи, что американские военные участвуют в боевых действиях на украинской территории. Она утверждает, что бойцы обеспечивают охрану посольства США в Киеве, помогают аппарату военного атташе и содействуют реализации программ военной помощи.

20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине и тормозят урегулирование кризиса. По его словам, Вашингтон прямо влияет на украинский конфликт.

Кроме того, глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что данные разведки, которые Вооруженным силам Украины предоставляло Центральное разведывательное управление США, помогают им вести боевые действия против Российской армии на протяжении всего конфликта, который продолжается уже больше года.