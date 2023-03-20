В Кремле заявили о влиянии США на интенсивность боевых действий на Украине

Песков: США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине

США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине и тормозят урегулирование кризиса. О влиянии Вашингтона на украинский конфликт заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока мы с вами видим, и видно это невооруженным глазом, продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон — и Госдепартамент, и Совбез американский — говорит открыто и официально», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности Китая взять на себя роль посредников между Россией и Соединенными Штатами для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после начала вооруженного конфликта на Украине и «признак ограничений, которые Китай видит в своем союзе с Россией», пишет Financial Times.