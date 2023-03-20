Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 20 марта 2023Мир

В Кремле заявили о влиянии США на интенсивность боевых действий на Украине

Песков: США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине и тормозят урегулирование кризиса. О влиянии Вашингтона на украинский конфликт заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока мы с вами видим, и видно это невооруженным глазом, продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон — и Госдепартамент, и Совбез американский — говорит открыто и официально», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности Китая взять на себя роль посредников между Россией и Соединенными Штатами для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после начала вооруженного конфликта на Украине и «признак ограничений, которые Китай видит в своем союзе с Россией», пишет Financial Times.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин прилетел в Россию
В России ответили на оправдания посольства Польши из-за слов о конфликте
На Украине заявили о ликвидации подпольных ячеек «компартии большевиков»
Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу
Тренер Бекхэма перечислила правила эффективной диеты
Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни
В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея
Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.