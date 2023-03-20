Стало известно о возможном звонке Си Цзиньпина Зеленскому после визита в Москву

Financial Times: Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Об этом стало известно из публикации Financial Times.

«Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после полномасштабного вторжения и признак ограничений, которые Китай видит в своем союзе с Россией, в то время когда Пекин хочет заявить о себе как о потенциальном миротворце», — сказано в публикации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и «Российской газеты» высказался о кризисе на Украине, отметив, что у сложных проблем нет простых решений. При этом он выразил уверенность в том, что данный вопрос можно решить путем равноправного диалога между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что для этого всем необходимо руководствоваться концепцией общей комплексной, совместной и устойчивой безопасности, а также вести диалог, основанный на равноправии всех сторон.