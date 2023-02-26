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10:31, 26 февраля 2023Мир

В ЦРУ рассказали о предоставлении Киеву данных американской разведки

Глава ЦРУ Бернс заявил об эффективности разведданных США для ВСУ в борьбе с Россией

Фото: Ben Birchall / Reuters

Данные разведки, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) предоставляло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, помогают им вести боевые действия против российской армии на протяжении всего конфликта, продолжающего уже больше года. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Он объяснил, что его визит в Киев за месяц до 24 февраля 2022 года был связан с просьбой президента США Джо Байдена передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому детали разведданных относительно действий России.

По словам Бернса, украинская разведка хорошо представляла, с чем придется столкнуться в ближайшие дни, но поддержка Вашингтона помогла Киеву укрепить решимость и внесла свой вклад в начале боевых действий. При этом глава ЦРУ подчеркнул, что США эффективно работают с Украиной на протяжении всего конфликта.

В середине февраля 2022 года США перенесли украинскую резидентуру ЦРУ из Киева из-за угрозы со стороны России. С начала прошлого года США называли несколько дат начала боевых действий. В России заявления Запада о скором вторжении называли паранойей.

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Платон Щукин
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