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США перенесли резидентуру ЦРУ в Киеве из-за «угрозы» России

The New York Times сообщил о передислокации резидентуры ЦРУ из Киева из-за «угрозы» России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти США временно перенесли украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из Киева, поскольку опасаются «наращивания вооружений со стороны России». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей американской разведки.

Передислокация состоялась 15 февраля, спустя сутки после того, как Госдепартамент объявил о переводе дипломатического корпуса во Львов из-за «угрозы» России.

Газета отмечает, что перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может усложнить сбор информации о деятельности официальной Москвы на Украине: утверждается, что американская разведка в последнее время активно изучала «различные сценарии России по разрушению или смене украинского руководства».

По словам представителя государственного департамента США Неда Прайса, посольство вернется в Киев, когда это будет безопасно. Президент Украины Владимир Зеленский при этом назвал большой ошибкой переезд некоторых посольств и дипломатов из Киева на Западную Украину. Он отметил, что Западной Украины не существует, а есть цельная Украина.

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Виктория Кондратьева
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