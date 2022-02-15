В России назвали паранойей заявления Запада о нападении на Украину

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал паранойей заявления Запада о нападении на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего предсказываемого Западом по Украине не происходило и не происходит. «Думаю, им нужен хороший доктор, я рекомендую им обратиться к специалисту по таким случаям паранойи», — заявил он.

Полянский также прокомментировал заявления о том, что Россия отводит часть войск из-за давления США и НАТО. «Я предсказывал три недели назад, что кто-то скажет, что это результат давления на Россию», — сказал он.

Ранее Полянский назвал угрозы «вторжения» на Украину «очень смехотворными и странными». Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны.

