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05:00, 28 апреля 2023Среда обитания

Российские мужчины назвали стоимость идеального ремонта

«Всеинструменты.ру»: россияне оценили стоимость идеального ремонта в 1,5 миллиона рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство российских мужчин (20 процентов) в качестве стоимости идеального ремонта назвали сумму в диапазоне от 1,5 до двух миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи граждан старше 18 лет со всех регионов страны. Среди опрошенных мужчин 16 процентов заявили, что идеальный ремонт стоит от 350 до 450 тысяч рублей. При этом 10 процентов назвали сумму в диапазоне от 850 тысяч до миллиона.

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Что касается женщин, то 32 процента из них отметили, что идеальный ремонт обойдется в сумму от одного до 1,5 миллиона рублей. 18 процентов оценили подобные работы в 1,5–2 миллиона рублей. 14 процентов опрошенных женщин заявили, что безукоризненный ремонт стоит до 150 тысяч рублей, а 12 процентов — от 150 до 350 тысяч.

При этом главной составляющей идеального ремонта россиянки (33 процента) посчитали дорогие и качественные материалы. Для мужчин главным аспектом оказалось гармоничное сочетание цветов в интерьере — так ответили 18 процентов опрошенных.

Ранее большинство россиян (30 процентов) заявили, что готовы заплатить за дачу мечты от 900 тысяч до миллиона рублей. Еще 21 процент респондентов посчитали достаточной сумму до 500 тысяч рублей, а 16 процентов оказались готовы вложить более миллиона рублей.

Нина Ташевская
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