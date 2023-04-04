Россияне назвали стоимость идеальной дачи

«Всеинструменты.ру»: россияне готовы заплатить за идеальную дачу 900 тысяч рублей

Большинство россиян (30 процентов) готовы заплатить за дачу мечты от 900 тысяч до миллиона рублей. Стоимость идеальной дачи граждане назвали в рамках опроса онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», передают «Известия».

Еще 21 процент респондентов считают достаточной сумму до 500 тысяч рублей, 16 процентов готовы вложить более миллиона рублей, 11 процентов – 500-600 тысяч рублей, по девять процентов — от 600-700 и 700-800 тысяч рублей.

При этом 39 процентов опрошенных обязательно хотят иметь на идеальной даче водоснабжение и канализацию, еще 38 процентов — большой теплый дом. Для 34 процентов важнее всего газификация и электрификация объекта, 26 процентов не представляют дачу без централизованного отопления, а 25 процентов — без круглогодичной транспортной доступности. 18 процентов считают, что на участке должен быть сад, 14 процентов желают иметь большую теплицу. 13 процентов респондентов обращают внимание на приятных соседей и красивый вид из окна.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России вырос интерес к загородной недвижимости и дачам. В 2022 году спрос на такие объекты увеличился на 40 и 19 процентов соответственно.