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23:43, 28 апреля 2023Силовые структуры

Из российской колонии сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии

В Краснодаре из колонии-поселения сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Краснодаре из исправительной колонии сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии Олег Калинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УФСИН России.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 27 апреля. В УФСИН рассказали, что в настоящее время сотрудники ведомства совместно с полицией проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания беглеца, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее стало известно о побеге из исправительной колонии в Прикамье заключенного, неоднократно судимого за мошенничество, изнасилования и похищения людей. До выхода на свободу мужчине оставалось два года, он был осужден на 10 лет. Сообщается, что он уже совершал побег, находясь под присмотром врачей в психиатрической больнице.

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Марина Совина
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