69-я параллель
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19:06, 28 апреля 202369-я параллель

Белый медведь вальяжно прошелся перед российским ледоколом и попал на видео

Белого медведя сняли на видео с борта российского атомного ледокола «Вайгач»

Белого медведя заметили с борта российского атомного ледокола «Вайгач». О встрече с арктическим хищником сообщает Telegram-канал «Атомфлот».

На кадрах, снятых капитаном ледокола, медведь вальяжной походкой приближается к судну под расслабляющую музыку в свете прожектора. Посмотрев снизу вверх на моряков, животное отворачивается и не спеша уходит.

«Хозяин Арктики интересуется: "Почему вы еще на работе"?», — написано в сообщении под видео.

Ранее ученые подвели итоги «переписи» белых медведей на острове Врангеля. После обработки данных удалось установить точную численность обитающих на острове животных этого вида — 864 особи. При подсчете применялись беспилотные летательные аппараты, в общей сложности они сделали более 22 тысяч снимков.

Алан Босиков
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