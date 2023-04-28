Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 28 апреля 2023Россия

В России психологи начнут принимать участников спецоперации в поликлиниках

Мурашко сообщил, что психологи начнут принимать в поликлиниках участников спецоперации

Фото: РИА Новости

С 1 июля российские психологи начнут принимать участников специальной военной операции (СВО) в поликлиниках. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Министр здравоохранения, отвечая на вопрос о создании программы психологической помощи участникам спецоперации, заявил, что для этого уже принят необходимый порядок.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. С 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас идет работа с регионами по укомплектованию», — сказал Мурашко.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В феврале стало известно, что Минобороны начало разрабатывать программу психологической помощи участникам СВО. По сообщению источников «Ведомостей», специалисты изучают то, как психологические реабилитационные программы реализовывали в других странах — в частности, во время операций США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Центробанк России сохранил ключевую ставку
Норвегия возьмет под контроль транзит газа в Европу
44-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без макияжа
Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинский вертолет Ми-8
Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР
Россияне нашли способ сэкономить на путешествиях
В граничащем с Украиной российском регионе машина подорвалась на мине
Настя Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом
Минобороны отчиталось о ходе боев в Артемовске
Один из боссов самой могущественной мафии в Италии пойман после пяти лет в бегах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.