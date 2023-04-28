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08:37, 28 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные ликвидировали перебежчика в зоне спецоперации

RusVesna: российские военные ликвидировали перебежчика, воевавшего за ВСУ в зоне СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские военные ликвидировали перебежчика, воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По предварительным данным, Дмитрий Петров с позывным Леший воевал в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

В материале говорится, что несколько дней назад также был ликвидировал перебежчик из России с позывным Стрем, еще два участника группировки РДК получили ранения.

Ранее в Брянской области на границе задержали 23-летнего жителя Новошахтинска, пытавшегося уехать на Украину. Россиянин хотел воевать на стороне ВСУ и вступить в ряды радикальной группировки «Русский добровольческий корпус».

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Марина Совина
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