Кипр предложил альтернативу российскому газу

Президент Кипра заявил, что ресурсы Средиземноморья могут частично заменить российский газ

Президент Кипра Никос Христодулидис предложил альтернативу российскому газу в ходе выступления на Дельфийском экономическом форуме. Его слова передает РИА Новости.

Христодулидис признал, что ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут заменить российский газ полностью. «Но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации», — отметил он.

По словам президента Кипра, европейская сторона уже инвестировала в регион. Ссылаясь на экспертов, Христодулидис подчеркнул, что запасы энергоресурсов Средиземноморья могут покрыть 15-16 процентов потребностей ЕС в ближайшие 25 лет.

Ранее глава французского энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что отказ от российского газа не станет нейтральным шагом для рынка Европы. Он отметил, что в 2022 году в европейские страны поступило около 15 миллионов тонн российского топлива.