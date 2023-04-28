Стилист Лисовец назвал самую модную обувь на весну и лето

Стилист Влад Лисовец назвал сабо самой модной обувью на весну и лето 2023 года

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самую модную обувь на весну и лето 2023 года. Соответствующий материал он опубликовал на своем официальном сайте.

Специалист посоветовал присмотреться к сабо. По его словам, данный предмет гардероба является не только трендовым, но и удобным. «Сабо такая обувь, в нашей стране на которую решится не каждый. С одной стороны, сошлются на неподходящий климат, с другой — откажутся из-за ассоциации на домашние тапки, а зря!» — высказался Лисовец.

Эксперт отметил, что сабо сочетаются с любой одеждой — их можно носить и с джинсами, и с вечерним платьем. Кроме того, он рекомендовал подбирать к такой обуви носки или гольфы.

Ранее Лисовец также назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. По словам эксперта, бежевые тренчи были популярны шесть-семь лет назад. В настоящий момент они неактуальны, однако многие люди все еще продолжают их носить.