Стилист Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян

Стилист Влад Лисовец назвал бежевые тренчи самыми устаревшими в гардеробе россиян

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

По словам эксперта, бежевые тренчи были популярными шесть-семь лет назад. В настоящий момент данные вещи являются неактуальными, однако многие люди все еще продолжают их носить. «Всегда есть возможность найти что-то интересное и не ходить всем в одном, как из инкубатора», — заявил собеседник издания.

Вместо них специалист посоветовал присмотреться к плащам из кожи, кожзама или замши. Кроме того, стоит обратить внимание на укороченные косухи или куртки в стиле рок-н-ролл с широкими плечами и приталенным силуэтом.

В марте Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей.