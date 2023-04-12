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18:06, 12 апреля 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян

Стилист Влад Лисовец назвал бежевые тренчи самыми устаревшими в гардеробе россиян

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

По словам эксперта, бежевые тренчи были популярными шесть-семь лет назад. В настоящий момент данные вещи являются неактуальными, однако многие люди все еще продолжают их носить. «Всегда есть возможность найти что-то интересное и не ходить всем в одном, как из инкубатора», — заявил собеседник издания.

Вместо них специалист посоветовал присмотреться к плащам из кожи, кожзама или замши. Кроме того, стоит обратить внимание на укороченные косухи или куртки в стиле рок-н-ролл с широкими плечами и приталенным силуэтом.

В марте Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей.

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Мария Винар
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