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12:50, 23 марта 2023Ценности

Стилист Лисовец посоветовал россиянкам избавиться от трех вещей в гардеробе

Стилист Влад Лисовец посоветовал россиянкам избавиться от узких джинсов и юбок до колена

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей. По его словам, данные изделия являются устаревшими.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на кроссовки. «Также стоит оставить кроссовки только для прогулок и занятий спортом. Возвращается женственность, мода на каблуки», — отметил он.

Ранее Влад Лисовец перечислил главные тренды в одежде на весну 2023 года. Так, специалист призвал избегать черных и серых изделий, заменив их на вещи ярких оттенков, например красные, розовые или желтые.

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Мария Винар
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