Япония направит своих специалистов в Польшу для обучения украинских саперов

Япония планирует направить в июле в Польшу специалистов для обучения украинских саперов

Япония прорабатывает возможность отправки в июле в Польшу своих специалистов для проведения обучения украинских саперов с использованием современного оборудования для обнаружения мин противника, сообщает издание Sankei Shimbun. Организацией тренировок займется Японское агентство международного сотрудничества, которое планирует привлечь экспертов из Камбоджи, передает ТАСС.

Недавно Киев получил четыре японские установки ALIS, благодаря которым можно искать мины с высокой степенью точности. Отмечается, что украинские саперы задействуют их в ходе обучения. Камбоджа, в которой активно используются данные устройства, направит своих специалистов на помощь Киеву.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения специальной военной операции активизировались снайперы Вооруженных сил Украины, вооруженные винтовками натовского калибра.