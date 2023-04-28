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07:00, 28 апреля 2023Забота о себе

Названы лучшие секс-позы для небольшого пространства

Секс-эксперт Лорен Грин назвала маслобойку лучшей позой для небольших пространств

Фото: Getty Images

Для небольших пространств лучше всего подходит поза «маслобойка», утверждает эксперт по сексу и здоровому образу жизни Лорен Грин. Эту и другие необычные позы для секса она назвала в статье в издании Daily Star.

Грин рассказала, что существует несколько поз, которые сделают секс незабываемым не только в туалетной кабинке самолета, но и в любом другом ограниченном пространстве. Спрос на такую информацию, по словам эксперта, есть всегда: каждый месяц ее ищут в интернете около семи тысяч человек.

Маслобойка

В этой позе женщина должна лежать на полу на спине, максимально подняв таз и опираясь на лопатки. Ей нужно поднять и развести ноги. Мужчина может располагаться лицом к ней или боком и даже спиной (обратная маслобойка).

Поза может не подойти высоким людям. Однако в этой позе возможно максимально глубокое проникновение. Мужчине нужно убедиться, что он не сильно давит на шею партнерши

Лорен Гринспециалист по сексу и здоровому образу жизни

Обратная наездница

По словам Грин, поза «обратная наездница» является самой простой для занятий сексом в ограниченном пространстве. Если это происходит в туалете самолета, мужчина должен сесть на крышку унитаза, а женщина расположиться сверху спиной к нему.

Оральный секс

Руки мужчины должны быть вытянуты и желательно связаны над головой. Партнерше следует опуститься на колени и закинуть ногу мужчины себе на плечо. После она должна заняться с ним оральным сексом.

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Уборщица

В секс-позе «уборщица» оба партнера смотрят друг на друга, что делает обстановку более романтичной. При этом женщина должна стоять прямо. Эта поза подходит для занятий сексом над раковиной.

Ранее врачи назвали самую опасную позу в сексе, которая повышает риск травмировать пенис. Они также предупредили о риске перелома полового органа при энергичной мастурбации.

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Алиса Дмитриева
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