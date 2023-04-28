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12:27, 28 апреля 2023Путешествия

Стало известно о надвигающейся на Черное море опасности

ГУ МЧС России по Кубани: 28 и 29 апреля в регионе объявлено штормовое предупреждение

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за непогоды над Черным морем. О надвигающейся опасности россиянам сообщили на сайте ведомства.

Стало известно, что 28 апреля и в течение суток 29 апреля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, местами град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Кроме того, на Кубани прогнозируются подъемы уровня воды в реках. Так, могут выйти из берегов реки в Крымском, Абинском, Северском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском, Новокубанском, Апшеровском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе и Геленджике.

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«Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует: при угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух-трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды, — предупредили спасатели. — При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на двое-трое суток».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самыми бюджетными направлениями отдыха на майских праздниках Крым и Анапу. Эксперт подчеркнула, что на указанных курортах можно провести отпуск за 50-70 тысяч рублей в двух-трехзвездочных отелях.

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Валентина Процкова
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