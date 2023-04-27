Россиянам назвали самые бюджетные направления отдыха на майских праздниках

АТОР: самыми бюджетными направлениями отдыха на майских праздниках названы Крым и Анапа

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самыми бюджетными направлениями отдыха на майских праздниках Крым, Анапу и Эгейское побережье Турции. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции 27 апреля, передают «Известия».

Ломидзе подчеркнула, что на указанных курортах можно провести отпуск за 50-70 тысяч рублей в двух-трехзвездочных отелях. Дешевые предложения есть и в Египте, отметила она. При этом при поездках по России рассчитанная стоимость не включает цену перелета, а в случае с зарубежными поездками авиабилеты, как правило, включены в финальную сумму.

Директор АТОР также перечислила самые популярные направления для отдыха во время майских выходных. В их число вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Татарстан. Из числа зарубежных курортов наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ и Египет.

Ранее руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич заявил, что уходить в отпуск между майскими праздниками с целью продлить отдых — невыгодное с финансовой точки зрения решение. Он пояснил, что размер отпускных зависит от количества праздничных и выходных дней в месяце — соответственно, чем их больше, тем меньше будет выплата.