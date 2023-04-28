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17:38, 28 апреля 2023Россия

Житель Петербурга зашел к соседу и нашел его гниющее тело рядом с пьяной женой

В Санкт-Петербурге пенсионер зашел к соседу и нашел его гниющее тело рядом с пьяной женой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пенсионер из Санкт-Петербурга зашел к своему соседу и обнаружил его мертвым. Об этом пишет 78.ru.

Как стало известно изданию, 62-летний житель дома на проспекте Королева обратил внимание на открытую в течение дня соседскую дверь. Пожилой россиянин проявил любопытство и заглянул в квартиру, обнаружив внутри голое и уже гниющее тело мужчины-сверстника, лежащее на кровати рядом с пьяной 69-летней женщиной, оказавшейся супругой погибшего.

По информации издания, женщина заявила, что ее муж умер, но причину не уточнила. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в запертой квартире на юго-востоке Москвы нашли мумии пожилой женщины и ее сына. Предварительно, россияне скончались более месяца назад. Их тела обнаружили после жалоб соседей на неприятный запах.

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Константин Лысяков
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