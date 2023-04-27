Мумии женщины и ее сына нашли в запертой квартире в Москве

РЕН ТВ: в запертой квартире на юго-востоке Москвы нашли мумии пожилой женщины и ее сына

На юго-востоке Москвы в запертой квартире нашли мумии пожилой женщины и ее сына. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, жители дома на Краснодонской улице пожаловались на подозрительный запах из квартиры соседей. 26 апреля сотрудники МЧС вскрыли входную дверь и увидели на полу тело 50-летнего мужчины, а также труп его матери, лежащий на кровати рядом.

Предварительно, москвичи скончались более месяца назад. Причины и обстоятельства их смерти устанавливаются.

О похожем случае стало известно 20 апреля. На севере Москвы в запертой изнутри квартире нашли сидящую на диване мумию 68-летней пенсионерки. Женщина в течение трех месяцев не выходила на связь с родственниками, из-за чего те обратились в полицию. 19 апреля спасатели вскрыли квартиру пропавшей россиянки и обнаружили ее останки.

Кроме того, 6 апреля сообщалось, что в одном из домов по улице Голубинской в Москве случайно нашли мумию пенсионерки, которая, предположительно, умерла полтора года назад. Найти тело женщины помогла протечка, в поисках источника которой соседи попытались попасть в квартиру москвички.

