Сидящую на диване мумию нашли в запертой изнутри квартире в Москве

РЕН ТВ: в запертой квартире на севере Москвы нашли сидящую на диване мумию пенсионерки

На севере Москвы в запертой изнутри квартире нашли сидящую на диване мумию 68-летней пенсионерки. Об этом пишет РЕН ТВ, со ссылкой на источник.

По информации канала, в полицию обратилась 71-летняя москвичка, которая не могла разыскать свою двоюродную сестру. Женщина в течение трех месяцев не выходила на связь, и ее родственники начали волноваться. 19 апреля сотрудники МЧС вскрыли квартиру пропавшей россиянки о обнаружили на диване ее мумифицированные останки.

Отмечается, что следов погрома внутри жилища не было. Причина смерти женщины устанавливается.

О похожем случае стало известно 6 апреля. В одном из домов по улице Голубинской в Москве случайно нашли мумию пенсионерки, которая, предположительно, умерла полтора года назад. Тело обнаружили после того, как жильцы расположенной ниже квартиры поняли, что их заливают. В поисках протечки они начали стучаться к соседке, а когда та не открыла, то решили вскрыть дверь.

Кроме того, в марте в квартире на юге Москвы нашли мумию пенсионерки, пролежавшую там шесть лет. Женщину никто не видел с 2017 года, однако соседи не обращали на это внимания, так как россиянка вела затворнический образ жизни.