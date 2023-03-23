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14:28, 23 марта 2023Россия

В Москве тело пенсионерки шесть лет пролежало в закрытой квартире

Regnum: тело пожилой женщины шесть лет пролежало в закрытой квартире на юге Москвы

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Тело пожилой женщины шесть лет пролежало в закрытой квартире жилого дома в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщил источник информационного агентства Regnum.

Соседи не видели пенсионерку примерно с 2017 года, на ее отсутствие никто из них не обратил внимания. Они объяснили, что женщина была затворницей и крайне редко говорила с другими жильцами.

Оперативники вскрыли квартиру 22 марта и обнаружили мумифицированные останки. Удалось установить, что владелица родилась в 1942 году.

Обстоятельства и причины смерти пенсионерки правоохранителям еще предстоит установить.

10 марта сообщалось, что в поселке завода Мосрентген в Москве перед сносом дома в одной из квартир нашли мумии двух человек. По предварительным данным, умерли женщина 85 лет и ее дочь 58 лет.

Их останки лежали на кроватях. Установлено, что мать и дочь скончались в августе 2022 года.

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Анна Щербакова
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