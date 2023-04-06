Мумия пенсионерки полтора года пролежала в московской квартире

В квартире в Москве обнаружили мумифицированное тело женщины

В квартире одного из домов по улице Голубинской в Москве случайно нашли мумифицированное тело женщины. Это выяснилось из-за протекшей канализации, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Жильцы расположенной ниже квартиры обнаружили, что их заливают. Они стали стучаться в квартиру, чтобы устранить течь. После того, как им никто не открыл, квартиру вскрыли.

Умершей оказалась 86-летняя пенсионерка. По данным телеканала, мумия женщины пролежала в квартире полтора года. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Похожий случай произошел в марте, когда оперативники обнаружили еще одно тело женщины в закрытой квартире на юге Москвы. Пенсионерку никто не видел с 2017 года, однако соседи не обращали на это внимания, зная скрытность женщины.