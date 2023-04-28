Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:23, 28 апреля 2023Среда обитания

Популярная певица 90-х призналась в нежелании переезжать в Москву

Певица Света рассказала, что хочет построить дом в Сочи и не желает жить в Москве

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Популярная в 90-е годы российская певица Светлана Колтунова, выступающая под псевдонимом Света, призналась, что не хочет переезжать в Москву из Ростова-на-Дону. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

Колтунова отметила, что она всегда жила в Ростове-на-Дону и в столицу ее не тянет. «В Москве всегда останавливаюсь в гостиницах, но больше чем на два-три дня там не задерживаюсь», — пояснила исполнительница.

Света добавила, что в Ростове-на-Дону у нее есть большой дом, однако она желает построить еще один в Сочи. «Всегда хотела переехать к морю, а последний год особенно показал, что нужно это сделать», — сообщила певица.

В апреле актер Владимир Селиванов рассказал о желании переехать из квартиры в загородный дом. Он отметил, что последние четыре месяца проживает вместе со своей возлюбленной Александрой в ее квартире, которую они в будущем планируют сдавать в аренду.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
ЕК договорилась со странами Восточной Европы об экспорте продуктов с Украины
Раскрыт простой способ извлечь пользу из ревности
Минтруд сообщил о готовности обсуждать перенос новогодних праздников на май
Британцев призвали не косить траву
Экспорт российской водки упал на 80 процентов из-за санкций
Украинка попросила ООН вернуть уехавшую в Россию дочку
Смог из-за нескольких десятков природных пожаров накрыл Омск
Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 12 Pro в России
Черепаха оседлала аллигатора и покаталась на нем на глазах у блогера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.