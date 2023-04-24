Звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал о желании переехать

Российский актер Владимир Селиванов рассказал, что хочет переехать в загородный дом

Российский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов рассказал о желании переехать из квартиры в загородный дом. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Актер рассказал, что последние четыре месяца проживает вместе со своей возлюбленной Александрой в ее квартире. Жилье выполнено в светлых тонах. Стены выкрашены в белый цвет, мебель также сделана в спокойных оттенках — молочном и бежевом.

Однако пара отметила, что, возможно, в будущем будет сдавать квартиру в аренду, а сами они переедут в дом. «Мы планируем даже отсюда съезжать в дом. Хотелось бы жить за городом», — заявил Селиванов.

Ранее эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что у ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, долгое время не было желания жить в загородном доме. Однако супруги переехали в загородный дом во время пандемии COVID-19 и в итоге остались там жить.