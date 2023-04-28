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06:05, 28 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ расстреляли из танка дом в Артемовске из-за отказа жителей уехать на Украину

Житель Артемовска: ВСУ расстреляли из танка дом из-за отказа его жильцов уехать на Украину

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) местный житель Владимир Кузнецов рассказал РИА Новости, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли из танка пятиэтажный дом после того, как его жильцы отказались уехать на подконтрольную Киеву территорию.

«Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: "Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину"», — заявил он.

По его словам, украинские солдаты вынудили его дочь покинуть свой дом, насильно отобрав у нее ребенка и заставив ее поехать вместе с ними. Он добавил, что не смотря на происходящее большое количество жителей дома приняли решение остаться, в связи с чем ВСУ решили их «проучить», начав стрельбу из танка по зданию. Кузнецов уточнил, что этим занимались именно украинские военные.

Ранее жители Артемовска заявили, что солдаты ВСУ при отступлении из города минируют многоэтажные жилые дома и выгоняют из них мирных жителей. Они уточнили, что это делается с надеждой на то, что в дом зайдут российские военные.

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Марина Совина
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