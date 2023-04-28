Стало известно о минировании ВСУ многоэтажек в Артемовске

РИА Новости: жители Артемовска обвинили ВСУ в минировании многоэтажек и изгнании жителей

Жители Артемовска — мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы — заявили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города минируют многоэтажные жилые дома и выгоняют из них мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Татьяна рассказала, что когда они с сыном были в подвале, к ним зашел украинский военный и спросил разрешения «пошуметь». Он признался, что планирует заняться минированием дома.

«Мы говорим: "Как это ты будешь минировать наш дом, если нас здесь 16 человек?", а он говорит: "У меня товарищи под плитами погибли, 20 человек"… Я тогда ему говорю: "Я сейчас на каждом кирпиче напишу, что дом заминировали ВСУ"», — сообщила женщина.

В свою очередь ее сын уточнил, что солдаты ВСУ выбрали этот дом для минирования, поскольку ожидали, что в него зайдут российские военные. Из здания видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону. В итоге бойцы ВСУ заминировали дом, несмотря на протесты его жителей.

Накануне, 27 апреля стало известно о взятии под контроль четырех кварталов в Артемовске. Об этом сообщило Минобороны.