Облысевший мужчина сделал татуировку в виде челки и расплакался на камеру

Итальянец скрыл отсутствие волос на голове татуировкой в виде челки и расплакался на видео

Частично облысевший мужчина сделал татуировку в виде так называемой челки-штрихкода и развеселил пользователей сети. Соответствующий ролик, который набрал почти 30 миллионов просмотров, появился в TikTok.

26-летний Джанлука из Италии рассказал, что решил нанести на лоб рисунок в виде челки, чтобы скрыть отсутствие волос на голове. Мастер из салона The Gipsy.g Tattoo & Piercing Мария Альтобелли выполнила просьбу клиента и показала результат своей работы на камеру. На размещенных кадрах видно, что посетитель удивился тату и неожиданно расплакался.

Зрителей рассмешила реакция итальянца, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под видео. «Мне кажется, что он плачет от горя», «Интересно, он счастлив?», «Кажется, он пожалел о содеянном», «Как же смешно. Я понимаю его слезы», «Теперь ему придется искать лазерное удаление таутуировок», — шутили юзеры.

Ранее блогершу подняли на смех в сети за покрытые татуировками в виде лосин ноги. На размещенных кадрах видно, что на ногах юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров.