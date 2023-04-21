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20:16, 21 апреля 2023Ценности

Блогершу подняли на смех в сети за покрытые татуировками в виде лосин ноги

Блогерша показала татуированные ноги и была поднята на смех в сети

Кадр: @tattedflapzz / TikTok

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) показала тело с татуировками и была поднята на смех в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом tattedflapzz, чей блог насчитывает более 160,6 тысячи подписчиков, продемонстрировала фигуру в купальнике и коротком кроп-топе. В ролике видно, что в области ног юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров. Кроме того, руки и спина девушки также покрыты тату. «Живот я решила уже оставить в покое, потому что я вся забита татуировками», — рассказала она в опубликованном видео.

Кадр: @tattedflapzz / TikTok

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Ты что, в лосинах?», «Красотка!», «Я подумала сначала, что ты в брюках, но мне нравится!» — написали они.

Ранее в апреле тату-мастер Кристин Флеминг из Канады разрешила девятилетней дочери Скарлетт нанести рисунок на свое тело и показала результат. 33-летняя героиня материала рассказала, что позволила девятилетнему ребенку набить изображения в форме сердца, бабочки и цветка на своей ноге. По ее словам, качество и внешний вид будущих татуировок ее не беспокоили.

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Екатерина Ештокина
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