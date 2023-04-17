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19:11, 17 апреля 2023Ценности

Мастер позволила девятилетней дочери сделать себе тату и удивилась результату

Канадка Кристин Флеминг позволила девятилетней дочери Скарлетт набить тату на ноге

Фото: Unsplash

Тату-мастер Кристин Флеминг из Канады разрешила дочери Скарлетт нанести рисунок на свое тело и показала результат. Ее историю и фотографии работы ребенка приводит New York Post.

33-летняя героиня материала рассказала, что позволила девятилетнему ребенку набить изображения в форме сердца, бабочки и цветка на своей ноге. По ее словам, качество и внешний вид будущих татуировок ее не беспокоили. «К моему удивлению, все прошло хорошо. Я говорила ей, что нужно сделать, а она успешно следовала инструкциям», — поделилась впечатлениями Флеминг.

Издание также приводит снимки рисунков авторства Скарлетт. На одном из них девочка запечатлена в процессе работы с тату-машинкой в руках, на других — ее готовые работы. На фото видно, что контуры изображений проведены ровно, а сами рисунки закрашены аккуратно.

Ранее тату-мастер и владелица салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. В их числе оказался мультяшный огурец во все бедро заказчика.

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Карина Черных
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