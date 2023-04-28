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15:01, 28 апреля 2023Путешествия

Названы самые востребованные направления для отдыха у богатых россиян весной

Большинство российских топ-менеджеров планируют отдохнуть весной в Краснодарском крае

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россиянам назвали наиболее популярные направления для майского отдыха у руководителей отечественных компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров.

Согласно полученным данным, одним из самых востребованных мест проведения отпуска российских управленцев стали курорты Краснодарского края — туда весной планируют отправиться 28 процентов респондентов. Еще пять процентов хотят отдохнуть в Дагестане. Далее по популярности — Карелия, Ярославль, Поволжье, Санкт-Петербург, Подмосковье и Псков.

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Кроме того, опрос показал, что большинство топ-менеджеров (63 процента) готовы потратить на путешествия в мае менее 150 тысяч рублей. 300 тысяч на отдых выделили 28 процентов богатых соотечественников, остальные девять процентов установили для себя бюджет в 500 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор управляющей компании «Ателика», учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высоканов спрогнозировал открытие в 2023 году большого количества отелей «все включено» в России. При этом он отметил серьезное падение глубины бронирований за последний год.

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Валентина Процкова
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