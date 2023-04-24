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19:20, 24 апреля 2023Путешествия

На российских курортах появится больше отелей «все включено»

Отельер Высоканов: в России в 2023 году откроется большое количество отелей all inclusive

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Генеральный директор управляющей компании «Ателика», учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высоканов спрогнозировал открытие в 2023 году большого количества отелей «все включено» на российских курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам эксперта, с каждым годом на Черноморском побережье появляется все больше средств размещения, работающих по системе all inclusive, из-за экономической выгоды для владельцев.

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«Себестоимость продуктового набора на одного гостя в сутки в наших отелях категории четыре звезды в этом году, с учетом местного и импортного алкоголя, а также шведского стола, работающего непрерывно с утра до вечера, составляет около 550 рублей, — рассказал отельер. — Такой же набор для двух- и трехзвездочный отелей стоит порядка 400 рублей в сутки. Даже если прибавить наценку в 20 процентов, туристы на такие суммы в курортном городе даже не пообедают».

При этом Высоканов отметил серьезное падение глубины бронирований за последний год. «Если ранее мы получали основной объем денег за лето уже в феврале-марте, то теперь это май-июнь. Туристы делают бронирования, но всю сумму готовы вносить только за две недели до заезда, так как находятся в состоянии неопределенности, не хотят и не могут оплачивать отдых сразу», — высказался специалист.

Ранее стало известно, что больше всего средств на отдыхе российские туристы тратят на проживание в отелях и авиабилеты. Около 70 процентов респондентов выделяют на эти нужды наибольшую часть бюджета. 90 процентов опрошенных, помимо прочего, тратятся в отпуске на походы в рестораны и кафе, 87,6 процента россиян посещают музеи и покупают экскурсии.

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Валентина Процкова
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