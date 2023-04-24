Названа самая крупная категория трат россиян в отпуске

OneTwoTrip: самой крупной категорией трат россиян в отпуске стало проживание в отеле

Больше всего средств на отдыхе российские туристы тратят на проживание в отелях и авиабилеты. Самую крупную категорию трат россиян в отпуске назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, результатами исследования сервиса поделился РБК.

Примерно 70 процентов респондентов выделяют на эти нужды наибольшую часть бюджета. Около 90 процентов опрошенных, помимо прочего, тратятся в отпуске на походы в рестораны и кафе, 87,6 процента россиян посещают музеи и покупают экскурсии.

Также стало известно, что свыше 78 процентов отдыхающих всегда приобретают сувениры в поездках, а 62 процента опрошенных считают неотъемлемой частью отпуска шопинг.

Отмечается, что большая часть участников опроса (71,4 процента) не укладывается в заранее определенные лимиты. Оставаться в рамках бюджета удается примерно четверти респондентов (24,5 процента).

Почти треть (27,7 процента) россиян закладывает в бюджет отпуска порядка 30-50 тысяч рублей. Больше 100 тысяч рублей тратит 21 процент туристов, не более 20 тысяч рублей — 10,1 процента.

Ранее в апреле сообщалось, что лучшим направлением для отдыха с детьми на майские праздники, по мнению россиян, стал Санкт-Петербург, его доля составила 20,5 процента от всех бронирований отелей в стране. Вторым по популярности городом оказался Сочи.