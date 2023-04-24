Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:40, 24 апреля 2023Путешествия

Названа самая крупная категория трат россиян в отпуске

OneTwoTrip: самой крупной категорией трат россиян в отпуске стало проживание в отеле

Фото: Michael Dalder / Reuters

Больше всего средств на отдыхе российские туристы тратят на проживание в отелях и авиабилеты. Самую крупную категорию трат россиян в отпуске назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, результатами исследования сервиса поделился РБК.

Примерно 70 процентов респондентов выделяют на эти нужды наибольшую часть бюджета. Около 90 процентов опрошенных, помимо прочего, тратятся в отпуске на походы в рестораны и кафе, 87,6 процента россиян посещают музеи и покупают экскурсии.

Также стало известно, что свыше 78 процентов отдыхающих всегда приобретают сувениры в поездках, а 62 процента опрошенных считают неотъемлемой частью отпуска шопинг.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Отмечается, что большая часть участников опроса (71,4 процента) не укладывается в заранее определенные лимиты. Оставаться в рамках бюджета удается примерно четверти респондентов (24,5 процента).

Почти треть (27,7 процента) россиян закладывает в бюджет отпуска порядка 30-50 тысяч рублей. Больше 100 тысяч рублей тратит 21 процент туристов, не более 20 тысяч рублей — 10,1 процента.

Ранее в апреле сообщалось, что лучшим направлением для отдыха с детьми на майские праздники, по мнению россиян, стал Санкт-Петербург, его доля составила 20,5 процента от всех бронирований отелей в стране. Вторым по популярности городом оказался Сочи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота катерами
Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта ЕС в Россию
В НАТО не нашли рабочих для производства боеприпасов и техники для Украины
Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях
Украина отложила атаку на территорию России по указанию США
Александр Гудков оценил вероятность возвращения «Вечернего Урганта» в эфир
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Запад признал ответственность Киева за убийство Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.