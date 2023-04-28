Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов

Росфинмониторинг внес Трепову, обвиняемую в убийстве Татарского, в список террористов

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского, в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также в этот перечень попал гражданин Украины Юрий Денисов, передавший, по данным ФСБ, Треповой взрывное устройство, которое она привела в действие в петербургском кафе на встрече с военкором.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.