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12:31, 28 апреля 2023Силовые структуры

Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов

Росфинмониторинг внес Трепову, обвиняемую в убийстве Татарского, в список террористов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского, в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также в этот перечень попал гражданин Украины Юрий Денисов, передавший, по данным ФСБ, Треповой взрывное устройство, которое она привела в действие в петербургском кафе на встрече с военкором.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

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Любовь Ширижик
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