Оппозиционный кандидат обогнал Эрдогана перед выборами в Турции

Duvar: кандидат от оппозиции Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами президента

Опросы показывают, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обогнал нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентской гонки. Об этом сообщает Duvar.

Издание приводит результаты опроса Motto и Bulgu Research, устроенного в апреле. Согласно результатам, Кылычдароглу может победить действующего президента и в случае второго тура выборов.

В ответ на вопрос «За какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы состоялись в это воскресенье?» 49,5 процента опрошенных назвали кандидатуру Кылычдароглу, тогда как Эрдогана поддержали 41,5 процента респондентов. Во втором туре за оппозиционера отдали бы свой голос 51,4 процента опрошенных.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выборы главы государства и парламентские выборы пройдут в стране 14 мая. Изначально выборы президента Турции планировали провести 18 июня.