Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений. Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, пишет РИА Новости.
В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. Он назвал это огромным достижением.
Эксперт добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. Все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль за последние годы.
Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва еще не приняла решение по будущему зерновой сделки. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.