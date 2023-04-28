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01:14, 28 апреля 2023Экономика

Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений

Президент РАПУ Гурьев заявил, что РФ обогнала США по производству минеральных удобрений

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений. Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, пишет РИА Новости.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. Он назвал это огромным достижением.

Эксперт добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. Все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль за последние годы.

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва еще не приняла решение по будущему зерновой сделки. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.

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Марина Совина
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