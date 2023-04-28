Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений

Президент РАПУ Гурьев заявил, что РФ обогнала США по производству минеральных удобрений

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений. Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, пишет РИА Новости.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. Он назвал это огромным достижением.

Эксперт добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. Все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль за последние годы.

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва еще не приняла решение по будущему зерновой сделки. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.