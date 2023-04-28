США захотели поменять ситуацию на Тайване с помощью подводных беспилотников

Глава штаба ВМС Гилдей: США испытают подлодки, способные изменить ситуацию вокруг Тайваня

США испытают пять беспилотных подводных аппаратов, с помощью которых Вашингтон хочет поменять ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом заявил заявил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, передает ТАСС.

Офицер рассказал, что на данный момент первый крупный необитаемый подводный аппарат проходит испытания у берегов Калифорнии. Он уточнил, что все идет успешно. «Еще пять необитаемых подводных аппаратов последуют за ним. Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию», — заключил он.

Так Гилдей ответил на вопрос о наличии у Вашингтона средств, которые позволят не допустить вторжения Китая на Тайвань.