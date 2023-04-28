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00:22, 28 апреля 2023Бывший СССР

Украинский боксер Усик приехал на фронт и обстрелял Донбасс

«РВ»: украинский боксер Усик приехал на фронт и обстрелял Донбасс из миномета
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик приехал на фронт в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) и произвел выстрел из миномета по Донбассу. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Согласно подписи, друг снимавшего данное видео «встретился с чемпионом мира по боксу Саней Усиком». На кадрах видно, как похожий на украинского боксера мужчина производит выстрел из миномета под одобрительный клич своих товарищей. Время и место, где снималось данное видео, не уточняется.

Ранее появилось видео, как беспилотник-камикадзе соединения «Черные гусары», входящего в группировку «Отважные», уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук». Отмечается, что одиноко стоящий ЗРК попал в объективы операторов дрона, после чего было принято решение нанести удар беспилотным летательным аппаратом «Герань».

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Марина Совина
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