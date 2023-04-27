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23:28, 27 апреля 2023Бывший СССР

Уничтожение украинского ЗРК «Бук» российским дроном-камикадзе попало на видео

RusVesna: беспилотник-камикадзе соединения «Черные гусары» уничтожил украинский ЗРК «Бук»

Telegram-канал «Работайте, братья»

Беспилотник-камикадзе соединения «Черные гусары», входящего в группировку «Отважные», уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук». Видео публикует публикует Русская Весна со ссылкой на Telegram-канал «Работайте, братья».

Отмечается, что одиноко стоящий ЗРК попал в объективы операторов дрона, после чего было принято решение нанести удар беспилотным летательным аппаратом «Герань».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в лесном массиве, на котором запечатлено, как за мгновение до гибели военные украинской армии посмотрели в камеру российского дрона.

Марина Совина
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