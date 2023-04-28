В еще одном российском регионе отменили парад в День Победы

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в Орловской области отменили парад на 9 мая

Парад в День Победы, салют и вечерний концерт отменили в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков на своей странице во «ВКонтакте».

«В параде традиционно участвуют школьники, курсанты, ветераны, мы не можем допустить даже минимальный риск их безопасности», — пояснил решение Клычков. При этом шествие «Бессмертный полк» пройдет в интерактивном формате. Также в планах возложение цветов и другие локальные мероприятия.

До этого от проведения парадов и шествий на День Победы отказались в шести регионах России. Из субъектов, где действует средний уровень реагирования, парад без салюта и военной техники состоится только в Ростове-на-Дону и Воронеже. Шествия не пройдут в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Курской и Херсонской областях. Кроме того, парады отменили во всех городах Краснодарского края, за исключением Новороссийска.