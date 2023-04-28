Двигатель самолета загорелся над переполненным туристами пляжем и попал на видео

Пассажирский самолет Avianca совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании Avianca совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя. Пролетающий над переполненным туристами пляжем лайнер попал на видео, которое публикует Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел, когда воздушное судно вылетело с острова Сан-Андрес в колумбийскую столицу Боготу 25 апреля. Один из двигателей начал гореть из-за попавшей в него птицы. Пилоты развернули самолет и благополучно приземлились в аэропорту вылета.

Отмечается, что пассажиров пересадили на другой рейс до Боготы. Авиакомпания выразила благодарность летчикам за слаженные действия в аварийной ситуации.

Ранее в США у пассажирского самолета American Airlines также загорелся двигатель. Борт направлялся в Аризону из Колумбуса. Самолету пришлось вернуться в аэропорт через 40 минут после взлета.