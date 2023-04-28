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16:04, 28 апреля 2023Россия

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент России Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что эта мера наказания может быть применена в случае шпионажа и выдачи иностранцам сведений, составляющих гостайну.

Кроме этого, вводится уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов.

Эта поправка была разработана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина и большой группы депутатов в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

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Марк Леонов
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