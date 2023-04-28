Стало известно о гибели под Кременной кандидата в пресс-секретари Зеленского

РВ: экс-кандидат в пресс-секретари Зеленского Бондаренко погиб под Кременной в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) погиб экс-кандидат в пресс-секретари президента Украины Владимира Зеленского Александр Бондаренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что Бондаренко, которого летом 2021 года обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари украинского лидера, погиб в бою под Кременной.