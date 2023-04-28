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17:14, 28 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о гибели под Кременной кандидата в пресс-секретари Зеленского

РВ: экс-кандидат в пресс-секретари Зеленского Бондаренко погиб под Кременной в ЛНР

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) погиб экс-кандидат в пресс-секретари президента Украины Владимира Зеленского Александр Бондаренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что Бондаренко, которого летом 2021 года обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари украинского лидера, погиб в бою под Кременной.

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Алевтина Запольская
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