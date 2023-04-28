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09:43, 28 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации командира элитного подразделения ВСУ

RusVesna: в Артемовске уничтожили командира элитного подразделения ВСУ Чернигова

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российская армия в Артемовске (украинское название — Бахмут) уничтожила командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чернигова. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Чернигов командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки Военно-морских сил Украины.

Стало известно, что он погиб 24 апреля, в тот же день был ликвидирован другой офицер Сил специальных операций ВСУ Владимир Ободенко.

27 апреля Министерство обороны России сообщило о ликвидации более 400 бойцов ВСУ, включая наемников. Также, по сообщению ведомства, были уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронемашин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

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Алевтина Запольская
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