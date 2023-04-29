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04:06, 29 апреля 2023Силовые структуры

Полицейские ответным огнем смертельно ранили пенсионера при задержании

Сотрудники полиции ответным огнем смертельно ранили пенсионера при задержании в Петербурге

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Сотрудники полиции в Петербурге ответным огнем смертельно ранили пенсионера, оказавшего сопротивление при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жалоба на 65-летнего мужчину поступила от соседей, для разбирательства на место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Когда полицейские попытались попасть в квартиру пенсионера через окно, он выстрелил из ружья и ранил в плечо одного из спасателей.

Для задержания нарушителя на место происшествия прибыли дополнительные силы правоохранителей. Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, мужчина открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. В соответствии с законом, полицейские применили табельное оружие и ранили злоумышленника ответным огнем. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.

В марте полицейским в Уфе пришлось открыть огонь по 52-летнему местному жителю, который зарезал знакомого и ранил его жену. С огнестрельным ранением его госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

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Марина Совина
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